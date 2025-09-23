ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner a Pechino, Carlos Alcaraz a Tokyo. Inizia a distanza il lungo duello per il posto di numero 1 del mondo a fine del 2025. Nell’attuale ranking l’azzurro ha 760 punti da recuperare. Ma se si guarda la Race, ovvero la classifica basata sui risultati stagionali che a fine anno coinciderà con il ranking classico, Sinner ha un gap di 2.590 punti rispetto ad Alcaraz. Invariata la top ten internazionale. Il personaggio della settimana è di certo Alexander Bublik. Il kazako è diventato ad Hangzhou il secondo giocatore con quattro titoli all’attivo nel 2025, dopo Carlos Alcaraz. Dopo aver trionfato a Gstaad e Kitzbuehel sulla terra battuta e nell’Atp 500 di Halle sull’erba, ha conquistato in Cina il suo primo titolo in carriera sul duro outdoor. Secondo giocatore nel 2025 ad aver vinto un torneo senza mai perdere il servizio, ha raggiunto il suo nuovo best ranking, salendo alla posizione numero 16.

Tra i migliori 20 italiani in classifica, spicca il balzo in avanti di Franco Agamenone, che a targu Mures ha vinto il quinto titolo Challenger su cinque finali giocate e che è risalito di 101 posizioni in classifica, spingendosi fino al gradino numero 307.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Carlos Alcaraz (Esp) 11.540 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 10.780 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.930 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.830 (–)

5. Taylor Fritz (Usa) 4.675 (–)

6. Ben Shelton (Usa) 4.280 (–)

7. Jack Draper (Gbr) 3.690 (–)

8. Alex De Minaur (Aus) 3.545 (–)

9. Lorenzo Musetti (Ita) 3.505 (–)

10. Karen Khachanov (Rus) 3.280 (–)

Così gli altri italiani:

25. Flavio Cobolli 2.040 (–)

30. Luciano Darderi 1.584 (–)

44. Lorenzo Sonego 1.105 (–)

56. Matteo Berrettini 925 (+1)

64. Mattia Bellucci 869 (+1)

73. Matteo Arnaldi 825 (–)

85. Luca Nardi 740 (–)

134. Andrea Pellegrino 468 (+1)

138. Matteo Gigante 450 (+3)

139. Francesco Passaro 449 (+6)

