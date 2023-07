CAGLIARI (ITALPRESS) – “Jankto l’ho scelto per le sue qualità ma anche perchè questa squadra è una famiglia, non avrà problemi al Cagliari. La parole di Abodi? Se ho letto bene ha detto che non c’è alcun problema: basta polemiche. Conosco il Ministro, che è una persona seria, competente e sensibile. E ha portato tutto questo nel suo ministero”. Così, dalle colonne de “Il Corriere della Sera”, il tecnico del team sardo, Claudio Ranieri, chiude il capitolo relativo ai rumor scatenati dall’arrivo del ceco Jakub Jankto, che torna in Italia dopo le esperienze con Ascoli, Udinese e Sampdoria, e dalle dichiarazioni del Ministro per lo Sport e i Giovani circa il coming out del neo centrocampista del Cagliari.

“Con il presidente Giulini non ho fatto altre valutazioni se non quelle relative a un bravo giocatore, intelligente, adatto al mio progetto, serio, disponibile e gran professionista. I problemi possono arrivare negli stadi? Può darsi che ci sarà qualche idiota che dirà qualcosa ma bisognerà andare oltre”, ha aggiunto Ranieri, che ha già lavorato con Jankto quando era alla guida della Sampdoria, fra il 2019 e il 2021.

