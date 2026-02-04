ROMA (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato il nord della Striscia di Gaza dopo che miliziani palestinesi hanno sparato contro i militari, ferendo gravemente un ufficiale.

Lo riferisce l’esercito, secondo cui le truppe della Brigata Alexandroni sono state colpite da diversi uomini armati durante le operazioni sul lato israeliano della linea gialla che divide l’enclave tra le aree controllate da Israele e Hamas.

In risposta, l’esercito afferma che i carri armati hanno aperto il fuoco contro gli uomini armati e che sono stati effettuati anche attacchi aerei. Le Idf affermano che l’incidente costituisce una “palese violazione” del cessate il fuoco.

E’ salito a 18 morti il bilancio degli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza, lanciati dopo che i miliziani palestinesi hanno ferito un soldato. Lo ha riferito la tv del Qatar Al-Jazeera citando fonti ospedaliere. Undici di loro sono stati uccisi nei quartieri di al-Tuffah e al-Zaytoun a Gaza City, ha aggiunto Al-Jazeera.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).