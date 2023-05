Radio Odessa – Puntata del 18 maggio 2023

Nella tredicesima puntata di Radio Odessa, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Claudio Brachino dagli studi di Milano e Ugo Poletti dalla sede di Odessa del sito The Odessa Journal fanno il punto sulla guerra in Ucraina: al centro l'attacco missilistico sulla città di Odessa, il tour diplomatico di Zelensky in svariate capitali europee e l'incontro con il Papa.



mrv/sat/gsl