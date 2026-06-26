Qui New York! – Raffaello conquista la Grande Mela

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - E' dedicata a Raffaello e alle sue opere la nuova puntata del format dell'Italpress Qui New York! Il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Claudio Pagliara, ci porta nel mondo di questo artista, dopo che il Metropolitan Art Museum ha ospitato la mostra Raphael Sublime Poetry. Parallelamento l'Istituto Italiano di Cultura ha organizzato l'esposizione "Villa Farnesina: i colori di Raffaello". abr/azn