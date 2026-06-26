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Tg News – 26/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tajani: “Nel terremoto morti tre italo-venezuelani” - Libano, due aerei israeliani colpiscono Nabatiye - Strage di Viareggio, ex ad di Ferrovie Moretti si costituisce in carcere - Attacco hacker a Trenitalia, violati dati e cellulari di passeggeri - Volkswagen raddoppia i tagli, fino a 100mila posti di lavoro in meno - Caldo, bollino rosso in 18 città, boom di accessi al Pronto Soccorso - Amadeus lascia il Nove, risoluzione consensuale del contratto - Riserva di Castelporziano, le torri Inwit monitorano qualità dell'aria e incendi - Previsioni 3B Meteo 27 Giugno azn