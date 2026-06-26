Tumori germinali dell’ovaio, identificati i fattori per la prognosi

ROMA (ITALPRESS) - Comprendere quali siano i fattori che influenzano la prognosi di tumori ovarici rarissimi e aggressivi, migliorare la possibilità di guarigione anche nei casi avanzati e preservare, quando possibile, la fertilità delle pazienti più giovani. Sono questi gli obiettivi di uno studio internazionale coordinato dall’Ospedale San Raffaele, nell’ambito del progetto MITO-Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer, in collaborazione con il Charing Cross Hospital di Londra. Ad illustrare lo studio e le sue prospettive, Alice Bergamini, ginecologa dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e ricercatrice dell’Università Vita Salute San Raffaele. sat/azn