Turismo, i viaggiatori più giovani spingono gli acquisti

ROMA (ITALPRESS) - Il travel retail continua a crescere in Italia, trainato da consumatori che associano sempre più il viaggio a un’esperienza di benessere e gratificazione personale. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Nomisma per ATRI. Secondo lo studio, il 57% degli italiani prevede di concedersi un viaggio speciale nel 2026, legato alla ricerca di benessere e di tempo di qualità con le persone care. L’analisi evidenzia inoltre il ruolo centrale delle nuove generazioni: il 56% dei Millennials e il 52% della Generazione Z acquistano abitualmente durante gli spostamenti, percentuali superiori rispetto a Baby Boomer e Generazione X. Nel 2025 il travel retail italiano ha generato un fatturato diretto di 3,176 miliardi di euro, sostenuto dal grande flusso di passeggeri transitati negli aeroporti e negli hub nazionali. La ristorazione rappresenta il principale motore dei consumi in viaggio, seguita dallo shopping nei negozi di moda, tecnologia e artigianato e dagli acquisti nei duty free. Tra le categorie più apprezzate dai viaggiatori prevalgono i prodotti alimentari, cosmetici e profumi, insieme a souvenir e articoli da regalo. Moda, accessori e tecnologia completano un’offerta sempre più orientata alla qualità e alla ricerca di prodotti distintivi. mgg/azn