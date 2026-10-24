Home Video News esteri Qui New York – Il Rap è la nuova lingua italiana?
Qui New York – Il Rap è la nuova lingua italiana?
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La nuova puntata di Qui New York ci porta all'Istituto Italiano di Cultura, dove nell'ambito della Settimana Mondiale della Lingua Italiana si tiene il primo festival di musica rap. Il direttore dell'Istituto Claudio Pagliara, dialoga con il rapper Amir Issaa sulla lingua italiana, i nuovi linguaggi e sul ruolo che il rap può avere nell'integrazione di culture diverse. abr/azn