A Roma la IX Consulta di Confintesa, Prudenzano confermato segretario

ROMA (ITALPRESS) - Si può ancora vivere del proprio lavoro? La domanda è stata al centro della nona Consulta Confederale di Confintesa svoltasi a Roma e incentrata sul tema "Il lavoro che genera. Persone, imprese e comunità nell'Italia che verrà". La mattinata ha ospitato anche il passaggio conclusivo della fase congressuale della Confederazione, con il rinnovo della Consulta e la conferma di Francesco Prudenzano nel ruolo di Segretario Generale. Nell’ambito della Consulta si è tenuto il convegno "Vivere del proprio lavoro. Salario, dignità e la promessa dell'articolo 36". Hanno partecipato tra gli altri Antonio Maria Rinaldi di Futuro Nazionale, Giorgio Salvitti, della Commissione Finanze del Senato, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. abr/azn