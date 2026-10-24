Lega, Romeo “Messa in campo una questione politica, non una sfida personale”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo messo in campo una questione politica, non una sfida personale, non abbiamo mai chiesto a Salvini di tirarsi indietro". Lo ha dichiarato Massimiliano Romeo, capogruppo della lega al Senato, parlando con i giornalisti in occasione del Congresso straordinario del partito a Milano. "C'è un calo di consensi evidente, la gente con cui parliamo mette in evidenza il fatto che la Lega ha perso un po' di identità ed è poco riconoscibile”, ha ancora detto Romeo. xm4/lcr/mca2