A Milano i manifestanti in marcia verso presidio, forze dell’ordine li bloccano

MILANO (ITALPRESS) – Prosegue a Milano il corteo antifascista partito da piazza Castello, più volte bloccato dai cordoni delle forze dell’ordine lungo il percorso. Dopo lo stop iniziale in via Lanza, i manifestanti sono ripartiti in direzione di via Tivoli, dove sono stati nuovamente fermati, per poi riprendere la marcia lungo via Foro Bonaparte, intonando “Bella ciao”. In precedenza, dalla folla si erano levati cori come “Lasciateci passare” e “Siamo tutti antifascisti”, oltre a slogan contro le forze dell’ordine e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il corteo si sta ora dirigendo verso piazza Leonardo da Vinci, dove è in corso un presidio pro-Palestina, presidiato dalle forze dell’ordine. xu9/col5/mca2 xu9/col5/mca2