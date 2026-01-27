“Quattroruote La Novità 2026”, premio speciale “Volt” a Citroen Ami

TORINO (ITALPRESS) – “Quattroruote La Novità 2026”, il referendum digitale in cui la testata candida venti automobili scelte dalla redazione tra le più interessanti new entry presentate nel corso dell’anno precedente, ha visto Citroen AMI prevalere tra i premi speciali nella categoria “Volt”, dedicata ai veicoli 100% elettrici.

Gli utenti di Quattroruote sono stati chiamati a esprimersi sia sul sito sia tramite le stories Instagram, e AMI ha raccolto il 39% dei voti. Ami ha reinventato il mondo dei quadricicli rendendo accessibile una soluzione di mobilità morbida elettrica, dalla forma originale e dall’architettura innovativa, in cui la simmetria gioca un ruolo chiave nelle scelte di design.

Capace di ospitare due persone, è maneggevole e raggiunge velocità fino a 45 km/h. Raggiunge un’autonomia di 75 km, ampiamente compatibile con le esigenze di micromobilità, ed è ricaricabile da una normale presa elettrica. Ami veicola anche messaggi di responsabilità sociale, come dimostrato dal progetto Generation Ami, giunto alla sua quinta edizione per l’anno scolastico 2025-2026.

L’iniziativa, patrocinata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, ha già coinvolto oltre 44.000 studenti, 2.684 classi e 6.700 test drive in quattro anni. Quest’anno il programma raggiungerà 700 nuove classi e più di 15.000 studenti, con un percorso educativo che include un kit didattico digitale con laboratori e contenuti multimediali; workshop in presenza in 20 scuole italiane e test drive della Citroen Ami, simbolo di mobilità elettrica e inclusione.

Oltre alla versione standard, Ami continua a sorprendere con edizioni speciali che esprimono personalità e creatività, come Ami Buggy, che si distingue per look avventuroso, dettagli esclusivi e spirito outdoor, e Ami Dark Side, edizione limitata dal design audace e sofisticato, che svela il lato più grintoso e anticonformista di Ami.

