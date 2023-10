LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Quattro voli in arrivo all’aeroporto internazionale di Malta sono stati dirottati sulla Sicilia; tre a Catania e un altro a Palermo dopo che un drone militare ha avuto un problema al motore sull’unica pista operativa dell’aeroporto di Malta.

Il drone è gestito dall’agenzia europea Frontex per i voli di sorveglianza sul Mediterraneo. L’incidente è avvenuto alle 11,30.

I voli erano diretti a Malta da Londra Gatwick, Newcastle, Londra Stanstead e Londra Luton.

La pista è stata riaperta una volta rimosso il drone dalla pista. La pista secondaria dell’aeroporto è chiusa per manutenzione.

