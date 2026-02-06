Qashqai spinge le vendite Nissan a gennaio

ROMA (ITALPRESS) – Il 2026 inizia bene per Nissan Italia con volumi di vendita superiori alle 3.600 unità, in crescita del 6% rispetto allo stesso mese del 2025, e quota di mercato che raggiunge il 2,3%. Un risultato trainato dal modello di punta Qashqai, che con 2.160 unità, in crescita del 49% rispetto allo scorso anno, è al 2° posto tra i C-SUV e al 7° posto fra gli ibridi più venduti in Italia.

Continua il successo del propulsore e-Power, scelto dal 60% dei clienti che acquistano Qashqai. La terza generazione di questa tecnologia, lanciata a novembre 2025, ha dato ulteriore slancio alle vendite del modello. Infatti, nel trimestre novembre ’25 – gennaio ’26 i contratti di Qashqai e-Power sono cresciuti del 42% rispetto a quelli della generazione precedente.

Il nuovo e-Power, completamente riprogettato per esaltare tutti i suoi punti di forza, offre minori consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa, consolidando così il suo ruolo di tecnologia Nissan per facilitare la transizione verso la mobilità a zero emissioni. Qashqai e-Power offre bassi consumi, tutto il piacere della guida EV, ma senza ricarica alla spina. E’ la vettura ideale per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica senza cambiare le proprie abitudini o per chi fino a ieri acquistava vetture diesel.

