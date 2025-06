Putin incontra il ministro degli esteri iraniano, il Cremlino “Trump non ha informato dell’attacco”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il tema della conversazione oggi a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi “è chiarissimo”. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov durante un briefing, secondo quanto rilanciato dall’agenzia Tass sul proprio sito. “Oggi il presidente riceverà il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, arrivato a Mosca. Il tema della conversazione è estremamente chiaro”, ha affermato.

I presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump hanno ripetutamente discusso del conflitto israelo-iraniano nei loro recenti colloqui, ma il leader americano “non ha informato la controparte russa” delle sue intenzioni di colpire la Repubblica Islamica.

Lo ha riferito in un briefing il portavoce del capo di stato russo, Dmitrij Peskov, secondo quanto rilancia l’agenzia Tass. “Non c’erano informazioni dettagliate”, ha detto il portavoce del Cremlino, rispondendo a una domanda sulla questione. “Il tema dell’Iran è stato ripetutamente discusso dai presidenti durante i loro recenti colloqui, alcune proposte sono state avanzate dalla Russia, ma non ci sono state informazioni dirette e dettagliate al riguardo”, ha aggiunto Peskov.

Dei contatti tra il presidente russo e l’omologo Usa “sono possibili in qualsiasi momento, ma al momento non ci sono piani in tal senso”, dichiara ancora il portavoce del presidente russo. “Certo, i contatti tra il presidente Putin e Trump sono possibili in qualsiasi momento, se i presidenti lo ritengono opportuno. Non ci sono ancora piani in merito”, ha detto Peskov rispondendo alle domande dei giornalisti sulla crisi israelo-iraniana.

