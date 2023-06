MOSCA (ITALPRESS/MNA) – “Circa la metà delle unità della Forza missilistica strategica sono ora equipaggiate con i più recenti sistemi Yars. E’ in corso il riarmo con moderni sistemi missilistici che trasportano testate ipersoniche Avangard”. Lo ha detto Putin in un incontro con i diplomati delle accademie militari mercoledì.

Ha sottolineato che il rafforzamento e lo sviluppo dell’esercito e la sicurezza affidabile del paese sono sempre stati e rimangono una priorità incondizionata.

“Alla luce delle nuove sfide e dell’inestimabile esperienza dell’operazione militare speciale, continueremo a migliorare le forze armate in ogni modo possibile”, ha affermato Putin.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

