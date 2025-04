BARI (ITALPRESS) – La Puglia è sul podio della classifica delle regioni più ambite dai cicloturisti italiani nel 2024. È quanto emerge dalla prima parte dell’indagine che è stata presentata a Bologna durante la Fiera del Cicloturismo. Lo studio sul turismo lento è stato realizzato da SWG, società italiana specializzata in ricerche di mercato, per conto dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione – Assessorato al Turismo. Contiene un approfondimento statistico e qualitativo volto a misurare il potenziale del turismo all’aria aperta, in particolare cammini e cicloturismo, per evidenziare le potenzialità del segmento outdoor per il turismo pugliese

. L’indagine ha coinvolto, con questionari e focus group, la domanda nazionale e internazionale per un totale di oltre duemila questionari in Italia e oltre quattromila somministrati su quattro mercati esteri: Spagna, Francia, Germania e Stati Uniti d’America. La Puglia, secondo SWG, è quindi la prima destinazione per camminatori, terza per cicloturisti italiani. In generale gode di una buona immagine come destinazione per cammini o cicloturismo, soprattutto per chi va in cerca di qualcosa di diverso.

In prospettiva, gli intervistati da SWG hanno evidenziato come in prospettiva futura le regioni più ambite siano Toscana e Umbria per cammini e ciclovie, seguono Trentino – Alto Adige e Puglia mete preferite da quasi 1 su 4. La Puglia viene scelta più dai cicloturisti che dai camminatori. Si rileva, inoltre, una forte propensione a spostarsi in regioni lontane dalla propria. Tra i camminatori e cicloturisti italiani che hanno già avuto modo di svolgere cammini o ciclovie in Puglia, 7 su 10 sono rimasti soddisfatti. La presenza del mare, di paesaggi variegati, di siti di interesse storico-culturale e strutture ricettive di qualità sono gli elementi più apprezzati.

“I dati emersi dalla ricerca realizzata da SWG confermano che il cicloturismo è una leva strategica per il turismo pugliese, e che la Puglia si sta affermando come una delle destinazioni preferite per chi sceglie esperienze all’aria aperta – ha dichiarato l’assessore regionale al turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane – Siamo sul podio tra le regioni più ambite da cicloturisti e camminatori italiani: un risultato che ci incoraggia a proseguire con determinazione nel rafforzamento del prodotto turistico outdoor. Parliamo di un fenomeno in forte espansione: oggi il 18% dei turisti italiani si definisce cicloturista e, tra questi, ben l’82% ha già scelto la Puglia almeno una volta per le proprie vacanze. Ancora più significativo è che il 15% di loro ha già percorso una ciclovia nella nostra regione”.

“Altro indicatore importante del potenziale di questo segmento è la crescita straordinaria delle credenziali rilasciate nell’ultimo anno in ambito di cammini – ha proseguito l’assessore al Turismo della Regione Puglia – . Tutto ciò ci restituisce un quadro chiaro: il potenziale c’è, ed è enorme, soprattutto se sapremo trasformare le motivazioni di viaggio in esperienze ben organizzate e accessibili. Se continueremo a concretizzare i ragionamenti sull’organizzazione dell’offerta e sulla qualità dei servizi. Per questo stiamo lavorando in maniera strutturata sulla governance della destinazione, insieme ad associazioni e operatori del territorio, con l’obiettivo di approdare al più presto a una nuova legge regionale che renda più efficace lo sviluppo dell’accoglienza e dei servizi turistici. E, ancora, gli investimenti attuali: tra le varie azioni, abbiamo lanciato il recente avviso da oltre 2 milioni di euro destinato ai comuni pugliesi per la realizzazione di aree attrezzate, come aree camper e parcheggio, per i turisti outdoor. Si tratta di un lavoro corale che mette in connessione identità locali, infrastrutture, mobilità dolce, sostenibilità e qualità dell’esperienza, per una Puglia autentica da scoprire e vivere tutto l’anno”.

Lo studio SWG ha evidenziato un trend di crescita della domanda italiana, sia per i camminatori che per i cicloturisti, con un potenziale di crescita molto elevato, a fronte di una relativa stabilità della domanda estera. “Questa ricerca ci fa conoscere meglio le motivazioni per le quali i turisti scelgono di conoscere la Puglia su due ruote o di percorrere i cammini, dandoci la possibilità di pianificare in modo mirato – dice Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – sia le attività di promozione e comunicazione, ed anche di strutturare con altri partner i servizi e l’offerta che viaggiano di pari passo. Fra le indicazioni utili, per progettare una ulteriore crescita, c’è che gli stranieri potrebbero essere la nuova frontiera anche per il bike ed i cammini, dando anche in questo segmento del turismo outdoor un input alla Puglia da visitare in tutte le stagioni scoprendo itinerari inediti”.

Proprio per incentivare un lavoro sinergico di filiera fra pubblico e privato, Pugliapromozione alla Fiera di Bologna – che è terminata ieri – ha partecipato con uno spazio espositivo di 36 mq, con otto desk dedicati ad ANCI Puglia, Aigae Puglia, Via Francigena, strutture ricettive e TO specializzati. “La partecipazione alla Fiera del Cicloturismo è stata un’opportunità per promuovere le politiche di mobilità dolce e di sviluppo turistico sostenibile che i nostri Comuni stanno portando avanti per la destagionalizzazione e la valorizzazione delle aree interne – dichiara la Presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio – . La collaborazione con Federciclismo Puglia ci permette di lavorare insieme per migliorare infrastrutture e servizi per i cicloturisti. ANCI Puglia sta portando avanti il progetto della rete di Comuni ‘Pedalare per Viaggiare’ per la creazione di itinerari cicloturistici integrati e la valorizzazione delle peculiarità locali attraverso la mobilità sostenibile. Fondamentale è la sinergia con la Regione Puglia e Pugliapromozione, con cui lavoriamo costantemente per rafforzare l’attrattività ed un sistema sempre più accogliente e strutturato per i cicloturisti.”

Secondo la ricerca di SWG, i fattori più motivanti per la scelta di cammini o ciclovie in Puglia sono risultati paesaggi, servizi di qualità, costi di vitto e alloggio non eccessivi. Tutto ciò unitamente a servizi fondamentali come manutenzione delle vie, segnaletica, punti acqua, toilette. Chi non ha mai praticato queste attività, ma è interessato a farlo, necessita anche di rassicurazione e, quindi, la presenza di punti di assistenza. Inoltre, attrae molto idea dei percorsi tematici ma è rilevante anche l’aspetto valoriale: ricavi per progetti di sviluppo e pannelli informativi su sostenibilità ambientale. L’occasione del Giubileo 2025, infine, risulta essere una buona motivazione a fare cammini in Puglia, soprattutto per i soggetti di età media ed essenzialmente per chi è già camminatore o cicloturista.

