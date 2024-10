BARI (ITALPRESS) – La Puglia si candida ad ospitare i nuovi data center italiani. La regione può infatti rappresentare la location ideale per queste strutture, che garantiscono il funzionamento costante di apparecchiature informatiche, sistemi, reti e servizi a supporto delle attività digitali delle imprese, grazie soprattutto all’elevata produzione di energia da fonti rinnovabili, eolica e solare, attualmente utilizzata solo in parte. La proposta sarà lanciata in occasione dell’evento “Mediterranean Data Center Meeting”, che si svolgerà il 15 novembre a Bari nell’ambito di “Smart Building Levante 2024”, terza edizione della fiera biennale internazionale sull’impiantistica e l’edilizia nell’area del Mediterraneo, in programma nei giorni 14 e 15 novembre alla Nuova Fiera del Levante. Il mercato dei data center è infatti in grande crescita in Italia: secondo i dati dell’Italian Datacenter Association (IDA), gli investimenti triplicheranno dagli 1,6 miliardi di euro del periodo 2019-23 ai 4,8 miliardi nel 2024-28, in un settore che conta oggi 28mila posti di lavoro.

“La Puglia si propone come sito ideale per i nuovi data center, offrendo una location che garantisce un approvvigionamento sicuro di energia verde, capace di rendere carbon neutral ed ecologicamente sostenibile una delle infrastrutture più energivore”, conferma Luca Baldin, manager della fiera Smart Building Levante. “E’ un’opportunità che andrebbe colta senza indugi, anche perché la regione pugliese rappresenta uno snodo centrale per i più importanti cavidotti sottomarini nell’asse Nord-Sud e Est-Ovest, ospita importanti università e centri di formazione tecnica, ha una bassa densità abitativa con numerose aree idonee per i data center e le power unit e infine è l’unica area del Mediterraneo Orientale con basso pericolo sismico”.

Il programma del “Mediterranean Data Center Meeting” si aprirà nella mattinata di venerdì 15 novembre con un intervento introduttivo dell’on. Giulia Pastorella, membro della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati. La prima sessione proseguirà con un panel su “I punti di forza della Regione Puglia come hub di data center sostenibili”, a cui parteciperanno rappresentanti della Regione Puglia, di Confindustria Puglia, del Distretto Pugliese “La nuova energia” e del Politecnico di Bari.

Seguirà poi un panel su “La progettazione dei nuovi data center”, con gli interventi di relatori dell’Università di Bari e delle aziende DBA PRO, EAE e Lombardini22. Nel pomeriggio, la seconda sessione si aprirà con il panel su “I data center di nuova generazione: verso la sostenibilità” con la partecipazione di esperti dell’Italian Datacenter Association (IDA), a cui seguirà il panel conclusivo su “Tecnologie e soluzioni per i data center di ultima generazione” con gli interventi di relatori delle aziende ACMEI, MCM, Schneider e Vertiv.

La fiera “Smart Building Levante 2024” è organizzata da Pentastudio e Nuova Fiera del Levante con la partnership di MIBA-Milan International Building Alliance di Fiera Milano. Nell’ambito della manifestazione, si svolgeranno altri eventi speciali: la seconda edizione della “Bari Smart City Conference”, evento di alto profilo scientifico organizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari sul tema “Present and future of Mediterranean cities” (13 e 14 novembre presso il Politecnico di Bari e la Nuova Fiera del Levante); un workshop sull’hospitality con edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), cioè a consumo energetico quasi nullo, realizzato in collaborazione con l’intera filiera pugliese; e l’area “Keep Zero – Costruire per il clima”, realizzata in collaborazione con ANCE Puglia, riguardante l’innovazione nel campo dell’edilizia e dell’industrializzazione del manufatto edilizio. Informazioni e iscrizioni su www.smartbuildinglevante.it.

