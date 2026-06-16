Canto Beneventano nel mondo, il 18 giugno i risultati del progetto Pnrr “Voices of Heritage”

BENEVENTO (ITALPRESS) – Il patrimonio musicale medievale del Sannio conquista la scena internazionale grazie all’innovazione digitale. Giovedì 18 giugno, alle 11, presso il Teatro San Vittorino di Benevento, saranno presentati i risultati finali di “Voices of Heritage”, un progetto PNRR durato 25 mesi e focalizzato sulla valorizzazione del Canto Beneventano.

L’iniziativa è promossa dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento come capofila, in collaborazione con il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e l’Università Telematica Pegaso. Il progetto si è sviluppato lungo due direttrici.

Da un lato, l’attività artistica e performativa ha portato docenti e studenti in prestigiose istituzioni a New York, Philadelphia, Montréal, Lisbona e Siviglia. Dall’altro, è stato realizzato un percorso di studio, catalogazione e digitalizzazione dei manoscritti storici, rendendoli accessibili online a studiosi e appassionati attraverso una piattaforma web dedicata.

Il convegno conclusivo, coordinato da Nunzia De Girolamo, si aprirà con un docu-video e con la relazione del direttore del “Nicola Sala” e responsabile scientifico, Giuseppe Ilario. Seguirà un dibattito a cui parteciperanno i presidenti dei due Conservatori, Nazzareno Orlando e Rita D’Addona, e il delegato del Rettore dell’Università Pegaso, Angelo Rega. I lavori, focalizzati su arte, innovazione tecnologica e divulgazione, saranno chiusi da Gianluigi Consoli, Direttore Generale dell’internazionalizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Al termine, sarà possibile visitare l’exhibit multimediale “Dal manoscritto al suono immersivo”. “Grazie al sostegno del Mur e al PNRR siamo riusciti a portare il patrimonio musicale del nostro territorio nei principali contesti accademici mondiali”, ha spiegato il direttore Giuseppe Ilario, ringraziando il ministro Anna Maria Bernini e i partner. “I risultati che presenteremo costituiscono un traguardo importante e un punto di partenza per nuove attività di ricerca e formazione”.

-Foto Voices of Heritage-

(ITALPRESS).