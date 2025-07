Puglia, No Women No Panel. Triggiani “Senza parità di genere non c’è democrazia”

BARI (ITALPRESS) – Sono stati presentati questa mattina a Bari, nella sala conferenze del plesso degli assessorati della Regione Puglia, gli esiti del monitoraggio frutto del secondo protocollo d’intesa No Women No Panel (Nwnp), il progetto promosso da Rai per monitorare e garantire l’equilibrio di genere nella comunicazione pubblica e, nello specifico, negli eventi di comunicazione istituzionale.

Relativamente ai 316 i panel mappati nel 2024, i dati sui partecipanti parlano chiaro: su 2145 relatori censiti, 926 sono donne e 1.219 uomini, con un gap di genere pari al 14%. Un divario che, seppur ancora presente, viene affrontato con strumenti di analisi e consapevolezza istituzionale, segnando un passo deciso verso la parità di genere nella rappresentanza pubblica e nei processi decisionali. All’evento, tra gli altri, hanno partecipato l’assessore regionale alla Parità di genere Serena Triggiani e la consigliera regionale per l’Attuazione del Programma regionale Titti De Simone.

“La cultura della parità di genere – ha affermato Triggiani – è un qualcosa che in Puglia è presente, perché l’azione politica regionale è stata lungimirante in materia già da parecchi anni, C’è ancora tanto da lavorare, ma lo diciamo con un certo orgoglio, sapendo di essere una Regione che comunque si è portata avanti nelle azioni politiche e amministrative sul tema. Sappiamo che possiamo ancora fare altro partendo da azioni concrete come l’iniziativa odierna. In questo senso, la presentazione dei dati statistici e del protocollo che con Rai abbiamo inteso coordinare, collaborando in questo progetto concreto che vede le donne al centro. In una democrazia paritaria, le donne devono essere in tutti i panel, in tutti i consessi democratici, in tutte le manifestazioni pubbliche. Non è più ammissibile che ci siano manifestazioni o dibattiti pubblici o convegni che vedano un’assenza della presenza femminile. È proprio contro la democrazia: è bene dirlo e ribadirlo, non si tratta di luoghi comuni, ma è quanto di più concreto si possa fare per testare la buona salute di una democrazia e di una Repubblica”.

“La Regione Puglia – ha sottolineato De Simone – è intanto una delle prime regioni in Italia ad avere sottoscritto il protocollo No Women No Panel promosso dalla Rai nazionale, nel 2022. Quella di oggi è la presentazione degli esiti del monitoraggio di questo protocollo, di questo controllo che è stato effettuato da Regione Puglia nell’ambito della comunicazione istituzionale. Prevede che ci sia una parità di genere, cioè di rappresentanza di genere, in tutti gli eventi, le manifestazioni e le rappresentazioni pubbliche di Regione Puglia e dei suoi enti. Non è più possibile vedere convegni, iniziative, manifestazioni, fiere in cui sono solo gli uomini a parlare, come se le donne e le loro competenze non esistessero”.

“La Regione Puglia da questo punto di vista ha una strategia regionale sulla parità di genere. La comunicazione e il linguaggio sono un elemento fondamentale per spingere tutto il sistema della pubblica amministrazione. In questo senso, qui oggi sono presenti anche sindaci e vicesindaci di molti comuni importanti, come Lecce e Bari, che hanno a loro volta avviato dei procedimenti di questo genere, proprio perché comunicazione e linguaggio sono una parte fondamentale della grande sfida per la parità di genere che (lo voglio ricordare) non è solo un tema di diritti e di civiltà (già fondamentali) ma è un motore strategico dal punto di vista sociale, culturale ed economico. Quindi non ci può essere una democrazia compiuta senza una parità di genere”.

