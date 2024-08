BARI (ITALPRESS) – “Sono 37 i nuovi assunti che, nell’ambito del piano di potenziamento e relative procedure concorsuali, prenderanno servizio nei centri per l’impiego pugliesi”, fa sapere l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“33 professionisti prenderanno servizio subito, a partire dal prossimo primo settembre, gli altri 4 tra ottobre e dicembre. Questo personale – spiega Leo – sarà allocato presso i centri per l’impiego pugliesi che più necessitano di personale: specificamente a Francavilla Fontana, Grottaglie, Lucera, Manduria, Manfredonia, Ostuni, San Severo, Taranto e Vico del Gargano. A questi – continua l’assessore – se ne aggiungeranno da subito altri 12 nel mese di ottobre. “

“Grazie al piano di potenziamento dei CPI, sviluppato da Arpal sotto il coordinamento del mio Assessorato e della Sezione Lavoro, abbiamo trasformato i servizi pubblici per l’impiego con oltre 1000 assunzioni negli ultimi anni, a cui seguirà entro il 2025 una nuova fase di assunzioni. Saranno infatti riaperti i termini per colmare il fabbisogno ulteriore di 200 figure. Al piano di potenziamento importante si aggiunge l’ammodernamento infrastrutturale e digitale dei centri. Il ruolo dei servizi pubblici per il lavoro – ha concluso l’assessore – è già cambiato: da semplici uffici come erano quelli per il collocamento, oggi sono centri con professionisti dotati di particolari competenze, in grado di gestire la presa in carico del cittadino, di offrire un bilancio delle competenze e un servizio di orientamento calibrato sulle necessità della singola persona. Oggi i nostri centri per l’impiego sono protagonisti delle misure di politica attiva che la Regione Puglia è in grado di proporre: si pensi a GOL, si pensi a Garanzia Giovani e a tutte le nostre misure che, senza la collaborazione dei centri per l’impiego, sarebbero di difficile attuazione. Ringrazio ARPAL e i miei uffici per il lavoro svolto e per quello che svolgeranno”.

A queste parole si aggancia il presidente del cda Arpal, Beniamino Di Cagno, che aggiunge: “Le risorse umane sono la parte centrale di un ente come Arpal. Uomini e donne a lavoro per il lavoro di altri uomini e donne. Potenziare il nostro qualificato staff è pertanto uno dei risultati di cui non possiamo che andare orgogliosi. Ringrazio il nostro personale guidato dal direttore Gianluca Budano per il notevole lavoro di questi mesi che ha portato tra l’altro alla firma della storica pre intesa sul salario accessorio, un passo importante, atteso da anni, che renderà maggiormente dignitosa la vita dei nostri lavoratori”.

