BARI (ITALPRESS) – “Esprimo gratitudine per Autogrill, che finalmente si è resa conto che la formazione deve iniziare presto e che la connessione tra la disponibilità dei giovani e l’utilità per l’azienda dipende dalle modalità di tale processo. Spero che questo esempio sia seguito da altre aziende”. Queste le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso dell’iniziativa “La ricetta per il futuro”, promossa dalla regione stessa in collaborazione con Autogrill S.p.A, tenutasi al teatro Kursaal Santalucia di Bari, con l’obiettivo di valorizzare nuove forme di orientamento consapevole per i ragazzi e le ragazze pugliesi.

“Abbiamo iniziato – aggiunge il governatore – a collaborare ancor prima dell’assunzione e a selezionare ipotesi di investimento e di formazione. Progetto imprenditoriale e formazione devono andare di pari passo, per non correre il rischio di formare delle persone senza che ci siano imprese pronte ad assumerle o, al contrario, di fare investimenti per realizzare un’impresa e non avere a disposizione la manodopera necessaria”.

“Questo lavoro – conclude – possiamo farlo farlo con tutte le imprese. Autogrill ha dato un buon esempio, all’azienda va il nostro accorato ringraziamento”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com