Gp Gran Bretagna, Barbier “Sull’asfalto più di 50 gradi”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “A Donington abbiamo trovato condizioni piuttosto particolari, sia per le temperature dell’asfalto, insolitamente elevate per questo circuito e periodo dell’anno, sia per il livello di grip offerto dalla pista. Dopo la riasfaltatura del 2023, il tracciato è diventato parecchio aggressivo con i pneumatici, ma è andato migliorando tanto in questi due anni, anche se le temperature particolarmente elevate registrate sia ieri sia oggi ne hanno inficiato il naturale livello di grip”. Così Giorgio Barbier, direttore racing moto di Pirelli, dopo la Superpole e Gara-1 del Gp di Gran Bretagna di Superbike.

“Ieri e oggi abbiamo superato i 50 gradi sull’asfalto e questo ha causato qualche problema di spin al posteriore. Razgatlioglu ha vinto Gara1 affidandosi alla posteriore supersoft SCX, una soluzione che ha già provato la sua efficacia con temperature così calde, ma occorre rimarcare anche l’ottima prestazione della soft SC0, con la quale Bulega e Petrucci hanno completato il podio”, ha aggiunto Barbier.

“Questa è stata un’ulteriore conferma di quanto la scelta di oggi fosse determinata da preferenze personali dei piloti, potendo contare su specifiche di gamma entrambe valide. Per domani ci si aspettano temperature molto simili, quindi è probabile che la scelta pneumatici rispecchi quella di oggi, anche se l’esperienza maturata in Gara1 potrà dare qualche elemento di valutazione in più per eventuali cambi di strategia”, ha concluso il direttore racing moto di Pirelli.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).