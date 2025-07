Ultima settimana di concerti per Marghera Estate a Piazza Mercato

VENEZIA (ITALPRESS) – Chiude la settimana, dal 15 al 18 luglio, l’intenso cartellone di Marghera Estate: tre band storiche festeggiano sul palco di Piazza Mercato con i pezzi più amati che hanno caratterizzato le loro carriere discografiche, accanto a una tribute band d’eccezione che fa rivivere con grande emozione le canzoni senza tempo di uno dei più amati cantautori italiani.

Il 15 luglio largo agli Estra, storica band trevigiana che torna alla discografia a vent’anni dall’ultimo album di inediti: Gli anni venti, il nuovo album realizzato grazie a un crowdfunding che testimonia il legame fortissimo dei fan con la band che ha contribuito a scrivere la storia del rock alternativo italiano. Un disco duro e diretto ma traboccante di poesia, che rappresenta il punto d’incontro dei percorsi individuali dei componenti della band, pur essendo caratterizzato dall’inconfondibile suono Estra.

Co-prodotto dalla band e da Giovanni Ferrario, l’album è uno specchio dei nostri tempi, caratterizzati da una comunicazione frenetica quanto vuota e dalla progressiva perdita di umanità che ne è conseguenza.

Il 16 luglio grandi emozioni con Rino Gaetano Band, tributo ufficiale del cantautore calabro-romano e primo progetto in Italia fondato dalla sorella Anna Gaetano nel 1999. La band ha arrangiato in modo fedele ai suoni originali del tempo molte delle opere di un personaggio ormai entrato nel mito. I musicisti sono il nipote di Rino, Alessandro Gaetano, Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Michele Amadori, Ivan Almadori e Fabio Fraschini: un’unica grande famiglia che s’impegna per restituire un po’ del Rino che avremmo desiderato vedere per sempre su un palco. Il 17 luglio il cartellone diventa internazionale con i Take Six, gruppo statunitense di gospel/a cappella, attivo dal 1987 e originario di Huntsville in Alabama.

Il gruppo ha vinto tra gli altri premi dieci Grammy (soprattutto nelle categorie gospel, jazz e R&B) e dieci GMA Dove Award. Tra i principali artisti con cui i Take Six hanno collaborato vi sono Stevie Wonder, Incognito, Whitney Houston, Don Henley, Ben Tankard, Ray Charles, Quincy Jones, Queen Latifah, Marcus Miller, Brian McKnight, Gordon Goodwin, K.d. lang, Al Jarreau, Eros Ramazzotti e Luis Miguel. Il concerto è realizzato in collaborazione con Veneto Jazz. Ingresso a pagamento su Tickeone.

Si chiude in bellezza il 18 luglio con Tony Esposito. Ideatore di strumenti unici come il Tamborder, grazie al suo personalissimo ed ineguagliabile sound, il cantautore napoletano è riuscito ad imporsi nel corso degli anni come leader assoluto della scena musicale mondiale. Indiscussa leggenda della world music italiana ed internazionale, ha festeggiato nel 2024 il 40° anniversario dell’uscita di Kalimba de luna, una delle canzoni di maggior successo degli anni ’80. Nel suoi concerti accanto ai suoi successi, ricorre un caloroso omaggio a Pino Daniele, artista con cui ha collaborato per oltre un decennio.

Il concerto è realizzato in collaborazione con Azzurra Music. Si ringrazia per la disponibilità Belstay Hotel e RechTeck. Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00 e sono a ingresso libero, ad eccezione del concerto dei Take Six, in vendita su Ticketone. Nell’area sono presenti punti ristoro e area giochi per bambini. Marghera Estate è organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con collaborazione di VELA S.p.A e Veritas e con Icona Music, Azzurra Music e Veneto Jazz, è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi strutturali e di investimento Europei PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027.

