Ucraina, Leo “Siglata a Roma l’intesa tra le Regioni Puglia e Vinnytsia”

ROMA (ITALPRESS) – “Costruiamo legami concreti tra territori, con la speranza che torni la pace per far rinascere l’Ucraina” questo il messaggio lanciato dall’assessore della Regione Puglia Sebastiano Leo nell’ambito della “Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina” (URC2025), l’importante due giorni tenutasi presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma, co-organizzata dai Governi italiano e ucraino. All’evento, che nei giorni scorsi ha colto l’attenzione politico mediatica di tutto il mondo, sono stati presenti circa 5.000 partecipanti, fra cui circa 100 delegazioni governative e 40 Organizzazioni Internazionali, incluse le principali banche di sviluppo, 2.000 aziende e rappresentanti di autonomie locali e società civile.

Un momentointernazionale dedicato interamente alla ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’Ucraina in cui la Regione Puglia ha contribuito anche con la sottoscrizione di un importante Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e l’Amministrazione Militare Regionale di Vinnytsia (Ucraina). A firmare l’accordo per la Regione Puglia l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo, per l’Ucraina il Vice capo dell’Amministrazione Militare Regionale per lo sviluppo digitale, la trasformazione digitale e la digitalizzazione della Regione di Vinnytsia in Ucraina, Andrii Kavunets.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore Leo per la firma del protocollo, “un’occasione importante intanto per esprimere un messaggio di pace e di solidarietà nei confronti dei Paesi oppressi dai conflitti, un messaggio rivolto alle loro popolazioni, e poi per ribadire che la nostra regione è una terra di accoglienza, come sempre principio pilastro della nostra politica. La diplomazia nei territori può essere il seme della ricostruzione e della pace” ha dichiarato l’assessore nel corso del suo intervento. “Siamo orgogliosi di aver firmato oggi, in un luogo altamente simbolico come La Nuvola di Fuksas, in questo importante evento che ha raccolto i Capi di Governo, a Roma, un protocollo che unisce la Puglia e Vinnytsia in una comunità di intenti. Con questo gesto concreto riaffermiamo che la cooperazione tra territori può generare sviluppo e speranza”.

“La Puglia – ha proseguito Leo – ha scelto di avere un ruolo diretto nel superamento di una condizione di crisi dettata da un conflitto che ha inciso profondamente non solo sul popolo Ucraino ma anche sul contesto socio-economico internazionale, interno ed esterno all’Unione Europea. Abbiamo toccato con mano le gravi conseguenze del conflitto, con un aumento dei costi per le imprese e per i cittadini, con una crisi energetica che ha triplicato i prezzi, e l’incertezza dei mercati. Danni economici con ripercussioni mondiali, con mezzo punto di Pil perso, oltre che, quelli ancora più gravi in termini di vite umane. Le conseguenze economiche sull’economia italiana dei conflitti in corso hanno visto solo nel triennio 2022/24 171,4 miliardi di euro di perdite conseguenti da minori esportazioni. È ovvio che non possiamo ignorarne le conseguenze, e non possiamo neanche mettere in silenzio il pianto di chi oggi vive in paesi distrutti, nelle macerie fisiche e psicologiche dettate dalle guerre. Oggi, abbiamo il dovere non solo morale di sostenere la popolazione, ma anche politico e sociale di riassestare un piano economico profondamente ferito. Attraverso la formazione, la cultura, la tecnologia e il lavoro, possiamo gettare le basi per una rinascita ucraina fondata sulla dignità e sulla resilienza, dando un contributo attivo alla costruzione di un’Europa più solidale. La Regione Puglia è pronta a fare la sua parte, forte di una vocazione internazionale che guarda al Mediterraneo, ai Balcani e all’Est Europa, Paesi per noi fratelli, così vicini da accoglierne il fascino e in questo momento anche le difficoltà. Questo protocollo che ha in sé uno spirito di scambio non vuole restare solo un messaggio di speranza e di pace, ma auspichiamo si concretizzi presto in progetti tangibili per l’Ucraina”.

In questa direzione si sviluppa l’intesa che sancisce un nuovo e significativo rapporto di cooperazione istituzionale tra i due territori, volto a promuovere la solidarietà, la ricostruzione e lo sviluppo condiviso, nel pieno rispetto delle rispettive normative nazionali e del diritto internazionale. Il Protocollo mira infatti a rafforzare la cooperazione tra la Puglia e la regione di Vinnytsia su più livelli, attraverso una visione integrata che coniuga crescita sostenibile, innovazione, inclusione e diplomazia territoriale.

Dopo uno scambio di doni tra le due Regioni, il saluto dell’assessore Leo, condiviso dal Vice capo dell‘Amministrazione Militare Regionale della Regione di Vinnytsia in Ucraina, Andrii Kavunets, è stato il chiaro invito a una visita in Puglia, regione che, come ha evidenziato l’assessore Leo, “ha già dimostrato la sua capacità di accoglienza anche attraverso la sua offerta formativa e di istruzione. Siamo convinti, ha aggiunto l’assessore, che la rinascita debba ripartire anche da qui, in un Paese da ricostruire fisicamente, socialmente ed economicamente. Non vogliamo che l’Ucraina sia una terra di conquista economica, vogliamo che le sue giovani generazioni abbiano gli strumenti per ricostruire il Paese. Oggi il mio pensiero va anche alla popolazione palestinese, con la speranza che anche sulla striscia di Gaza cessi il genocidio in corso. Noi saremo al fianco delle popolazioni, dei più deboli, dei bambini, dei giovani e delle lorosperanze, e metteremo in campo tutti i processi possibili per la loro rinascita e per la fine dei conflitti”.

