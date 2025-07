La Fenice di Venezia protagonista in Piazza San Marco con Cavalleria rusticana

VENEZIA (ITALPRESS) – Anche quest’estate la Fenice di Venezia è stata protagonista in Piazza San Marco, per una serata emozionante all’insegna della musica nella splendida cornice della più grande piazza lagunare. La musica è stata quella di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni: il capolavoro del verismo italiano, proposto in forma di concerto, è stato interpretato dal direttore Rico Saccani, che ha debuttato alla testa di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, con Alfonso Caiani maestro del Coro. Sontuoso il cast, con Oksana Dyka interprete di Santuzza; Mikheil Sheshaberidze, di Turiddu; Franco Vassallo, di Alfio; Valeria Girardello nelle vesti di Lola; e Annunziata Vestri in quelle di Lucia.

Melodramma in un atto su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dall’omonima novella di Giovanni Verga, Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni è la prima traduzione operistica dell’estetica verista. Raffigura l’arcaico conflitto siciliano tra amore e gelosia, religione e ‘onore’ virile, controllo sociale e violenza. Due le occasioni per poterlo rivedere in differita televisiva: su Rai3 mercoledì 16 luglio 2025 in seconda serata, intorno alle 23.30; e su Rai5 giovedì 24 luglio 2025 alle ore 21.15. Cavalleria rusticana va ad arricchire la lunga e memorabile lista di grandi eventi targati Fenice che hanno avuto luogo nella splendida cornice di Piazza San Marco, a partire dal primo registrato nei nostri annali, che fu proprio l’allestimento di Cavalleria rusticana e Pagliacci nel lontano 1928.

