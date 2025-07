Puglia, Emiliano “Pronti a sostenere i progetti di ricostruzione di Gaza”

BARI (ITALPRESS) – “Siamo pronti a sostenere i progetti di ricostruzione di Gaza, con l’obiettivo di consentire al popolo palestinese di rimanere a casa sua. È un lavoro che stiamo preparando da tempo, in collaborazione con il Politecnico di Bari e con il sistema delle imprese pugliesi, che mi auguro possa presto dare un suo contributo. Appena possibile, intendo organizzare un gruppo di lavoro con i funzionari e i dirigenti per la stesura delle azioni di pianificazione strategica. Chiederei quindi al Politecnico un paper di indirizzo sul quale fondare una delibera di giunta sulla pianificazione strategica per la ricostruzione di Gaza. Potremmo anche convocare una conferenza dei più importanti esperti di diritto internazionale con specifico riferimento al delitto di genocidio, per fare il punto sulla situazione a Gaza. Si tratta di una vera e propria azione contro il genocidio, perché genocidio non significa soltanto l’uccisione di un popolo, ma anche il tentativo di sradicarlo, di spostarlo altrove, per cancellarne la presenza dal territorio a cui appartiene”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, partecipando alla giornata seminariale sulla ricostruzione di Gaza organizzata nella sede del Politecnico di Bari.

L’evento dal titolo “Una giornata per la ricostruzione di Gaza: il piano strategico Gaza Phoenix come punto di inizio”, è stata organizzata dal Politecnico di Bari, con il supporto della Presidenza della Regione Puglia e Pugliapromozione, al quale hanno partecipato tra gli altri l’arcivescovo di Bari mons. Giuseppe Satriano, il rettore eletto del Politecnico prof. Umberto Fratino, la vicesindaca del Comune di Bari Giovanna Iacovone, l’ing. Carlo Contesi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari, alerc. Cosimo Damiano Mastronardi presidente dell’Ordine degli Architetti di Bari e la vice rettrice del Politecnico, prof. Loredana Ficarelli. Tra i promotori, il prof. Dino Borri del Politecnico e il Dg dell’agenzia Pugliapromozione Luca Scandale.

“La giornata di oggi – ha aggiunto il presidente – vuole essere un messaggio chiaro alla comunità internazionale: esiste la possibilità di far convivere popoli diversi in quella terra martoriata, esiste la speranza che uomini e donne possano recuperare il bene più prezioso: la pace e la convivenza pacifica. Non sarà semplice – ha concluso il presidente – ma se non iniziamo a lavorare da subito, e se non costruiamo presupposti concreti per costruire questa prospettiva, il rischio è che diventi ancora più difficile da realizzare in futuro”.

All’inizio dell’incontro, il presidente Emiliano ha ricevuto in dono una kefiah dal dottor Bassem Jarbam, medico residente a Bari e esponente della comunità palestinese in Puglia.

