BARI (ITALPRESS) – “Attraverso la Rete Giovani costruiremo dei nodi in tutti i territori in alleanza con i Comuni e con le associazioni giovanili per dare informazioni ai giovani. Una delle prime sollecitazioni ricevute era quella della prossimità. Noi la ricostruiamo provando a dare informazioni, e costruiamo un nuovo nodo importante con il governo, con l’Agenzia nazionale dei giovani per dare informazioni quanto più cogenti e quanto più importanti per accedere ai fondi europei diretti o alle nostre opportunità”. Lo afferma l’assessore regionale alle Politiche giovanili Alessandro Delli Noci a Bari, a margine della conferenza stampa di presentazione di “Galattica”, la nuova iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e Arti. “Galattica – prosegue – è la nuova strategia regionale che risponde alle sollecitazioni avvenute durante Puglia ti vorrei. Lì abbiamo interloquito con circa 4000 giovani: ne è nato un dossier che ci ha portato a una strategia, che è appunto Galattica”. “Da questa rete – conclude – costruiremo un innesco grazie al quale molti giovani potranno avere importanti opportunità e introdurremo una novità, quella del servizio civile regionale. Questo consentirà a tanti giovani di fare un’esperienza a contatto con i propri coetanei nuova e moderna, dialogando con il medesimo linguaggio. Una pubblica amministrazione aperta, che vuol provare a costruire attorno ai luoghi comuni, agli spazi già animati dai giovani dei punti di contatto. Questo è il primo innesco che stiamo generando insieme al partenariato”. (ITALPRESS).

Photo credits: xa2