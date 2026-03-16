Pubblicati gli avvisi per la partecipazione degli operatori turistici sardi alle fiere internazionali

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono stati pubblicati nei giorni scorsi gli avvisi per la partecipazione degli operatori turistici del settore ricettivo e delle DMC (servizi, escursioni ed esperienze) a due importanti fiere intercontinentali, quelle di Shanghai e di San Paolo del Brasile, mentre nei prossimi giorni verrà pubblicato, anche, l’avviso per la partecipazione alla Forum delle agenzie di viaggio USA in programma a Las Vegas. Negli ultimi due anni il turismo Sardegna è divenuto sempre più internazionale, con un incremento differenziale a vantaggio degli stranieri sugli italiani del 12%, passando dal 50 e 50% del 2023 al 44% di italiani e 56% di stranieri nel 2025, con condizioni di sicurezza, accoglienza e qualità ai vertici a livello mondiale, con un appeal fortemente rafforzato dalla designazione, da parte di Lonely Planet, quale Best in Travel per il 2026. Una crescita doppia, rispetto a quella media del 16,4% è stata fatta registrare da diversi Paesi extraeuropei, in particolare dagli USA, che, con oltre 400 mila presenze si piazzano al nono posto assoluto, hanno fatto registrare nel 2025 un balzo del 34,3% rispetto al 2024 e del 83,3% rispetto al 2023, una crescita di presenze percentuale simile hanno fatto registrare anche australiani e canadesi, anche se in termini assoluti le presenze per entrambi si sono attestate, nel 2025, attorno alle 110 mila.

“L’intenso programma di attività fieristiche e di azioni di marketing messo in campo dall’assessorato regionale del turismo nel 2026 – afferma l’assessore Franco Cuccureddu – mira a capitalizzare, in termini di promozione turistica della Sardegna, gli straordinari riconoscimenti ottenuti di recente, dai nuovi 18 siti Unesco (Domus de Janas), alla designazione per il 2025 di Cala Goloritzè quale spiaggia più bella del mondo, fino alla scelta di Lonely Planet di indicare la Sardegna quale fra le 25 top destination, come unica regione europea Best in travel per il 2026. A queste grandi opportunità di promozione a livello globale, si aggiungono i grandissimi eventi, quali la prima regata preliminare della 38° America’s Cup, in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio, in grado di catalizzare sulla Sardegna l’interesse mediatico degli sportivi di tutto il mondo”. Analizzate le tendenze del mercato dalla seconda metà del 2024 l’assessorato del turismo ha deciso di investire sui mercati del nord e sud America e dal 2026 anche su quelli dell’estremo oriente e dell’Oceania, con la partecipazione alle principali fiere del turismo, organizzazione di workshop, azioni di comunicazione, ecc. In accordo con le associazioni rappresentative del settore turistico sardo, è stato predisposto un piano fiere con 32 diversi appuntamenti, che mirano, da un lato, a consolidare i nostri tradizionali mercati nazionali ed europei e, dall’altro, a proporsi a mercati in fiere generaliste e settoriali (congressuale, incentive, enogastronomico, culturale, archeologico, slow tourism, cammini, escursionismo, sport, borghi, lusso, welness, ecc.).

In particolare nei giorni scorsi sono stati pubblicati gli avvisi per WTM in programma a San Paolo del Brasile dal 14 al 16 aprile e ITB China, in programma a Shanghai dal 26 al 28 maggio. Il mercato del Sud America fa registrare incrementi interessanti di presenze in alcuni Paesi, es. Argentina più 34,4%, mentre altri fanno registrare crescite più contenute, come il Brasile 3,6%. Le domande si possono presentare entro le ore 11 del 18 marzo 2026, seguendo le informazioni e le procedure indicate nel link: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrat ivi/bandi/177279324565031. Quello cinese è un mercato ancora molto debole, cresciuto del 26,4% in termini di presenze nel 2025 rispetto all’anno precedente, ma che ha forti potenzialità, non foss’altro per il numero di potenziali turisti. Le domande potranno essere presentate dalle ore 11 del prossimo 16 marzo fino alle ore 11 del giorno 25 marzo. Documenti ed accesso al SIPES per la domanda dal link: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrat ivi/bandi/17733882158814. La prossima settimana sarà pubblicato l’avviso anche per la partecipazione al work shop organizzato in occasione del Travel Agent Forum in programma a Las Vegas dal 12 al 15 maggio. Nel mercato di USA e Canada, che fa registrare una crescita esponenziale, sono diverse le azioni messe in campo per promuovere la destinazione Sardegna, anche in vista del primo collegamento aereo diretto transatlantico fra USA e Sardegna, attivo dal 20 maggio a fine ottobre, con 4 voli settimanali, operati da Delta Airlines, nella tratta fra New York ed Olbia.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

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