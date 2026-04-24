Pubblicati dal Mim i bandi per la formazione del personale docente e Ata e per l’acquisto di dispositivi digitali

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati pubblicati oggi gli avvisi per la realizzazione di percorsi formativi per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché per l’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso ai docenti, nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione professionale dell’intero personale scolastico. Queste risorse, su volontà del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, si sono aggiunte alla Carta del docente per l’anno scolastico 2025/2026 che, come è noto, è stata estesa per la prima volta a partire da quest’anno anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo dei convitti e degli educandati, per una platea complessiva di beneficiari di oltre 1 milione di docenti, 253.000 in più rispetto a quelli previsti originariamente dalla carta. Le scuole avranno tempo fino al 12 maggio per l’adesione al bando per l’acquisto di dispositivi digitali e fino al 15 maggio per aderire ai percorsi formativi.

– foto IPA Agency –

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