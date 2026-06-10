Intelligenza Artificiale, Valditara “Occorre formare studenti e docenti sulla prevenzione dei rischi”

ROMA (ITALPRESS) – “Occorre educare e formare i giovani alla consapevolezza dei rischi legati all’intelligenza artificiale e all’utilizzo dei social, ma anche utilizzare tale strumento per il potenziamento delle competenze scientifiche, orientare i giovani verso una scelta consapevole dei percorsi successivi e favorire l’innovazione dei programmi scolastici con l’inserimento dell’intelligenza artificiale nei curricula formativi”. Lo dichiara il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Anche i docenti dovranno essere formati per potenziare le discipline Stem – prosegue Valditara, – Da questo punto di vista abbiamo stanziato 100 milioni di euro, più altri 100 per la formazione all’educazione e alla prevenzione dei rischi. In termini di personalizzazione della didattica, abbiamo già avviato in quattro regioni l’utilizzo di assistenti virtuali per potenziare gli apprendimenti: i primi risultati ci confortano, perché gli apprendimenti sono migliorati di un punto rispetto all’insegnamento tradizionale”.

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