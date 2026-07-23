Provocò la morte dell’agente Imprezzabile durante la fuga, condannato a 8 anni per traffico di droga

BRESCIA (ITALPRESS) – E’ stato condannato dal Tribunale di Brescia a otto anni per traffico internazionale di cocaina, il 23enne che lo scorso 23 giugno era alla guida del suv coinvolto nell’incidente di Peschiera Borromeo che provocò la morta dell’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile.

Secondo l’accusa, il gruppo di cui faceva parte l’albanese gestiva l’importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica attraverso Belgio e Olanda, sfruttando una rete logistica che faceva capo anche alla provincia di Brescia. Provocò la morte del vigile durante la fuga: condannato a 8 anni per narcotraffico

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