Milano, violenza sessuale al Parco delle Cave: arrestato un 26enne

MILANO (ITALPRESS) – Gli agenti della Squadra Mobile di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 26 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale. L’indagato è accusato di violenza sessuale ai danni di una donna aggredita mentre faceva jogging al Parco delle Cave la sera del 4 luglio scorso.

Le indagini sono scattate a seguito della segnalazione al Numero Unico di Emergenza da parte di un passante che aveva assistito alla scena, seguita dalla denuncia formale della vittima.

Grazie all’analisi dei snodi della videosorveglianza nell’area verde e nelle vie limitrofe, i poliziotti della Sezione Specializzata sono riusciti a ricostruire la fuga del ventiseicenne che, dopo essersi inizialmente coperto il volto con una maglietta, è stato ripreso a volto scoperto ed è stato così identificato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo ha avvicinato la donna, l’ha scaraventata a terra e l’ha palpeggiata con violenza. L’aggressione si è interrotta solo grazie alla reazione della vittima, che è riuscita a mettere in fuga l’aggressore mordendolo a una mano.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).