Protocollo d’intesa tra Svimez e l’Associazione W20 per un osservatorio sulle disparità di genere

ROMA (ITALPRESS) – È stato firmato oggi il Protocollo d’intesa tra SVIMEZ – Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno – e Associazione W20 – host organization del gruppo ufficiale del G20 dedicato alla promozione dell’equità di genere e dell’empowerment femminile. Alla firma erano presenti per il Women20, Linda Laura Sabbadini, Elvira Marasco e Katia Petrini ; per la Svimez, il direttore generale Luca Bianchi e Agnese Claroni.

L’accordo segna l’avvio di una collaborazione strutturata tra le due realtà, finalizzata alla creazione di un Osservatorio sulle disparità di genere e sull’empowerment femminile, con l’obiettivo di monitorare e analizzare le politiche di genere a livello territoriale, nazionale e internazionale, valutarne gli impatti sociali ed economici e porre particolare attenzione ai divari, in primis quelli che riguardano il Mezzogiorno.

“Le disuguaglianze di genere – afferma la Svimez – sono oggi uno degli ostacoli principali allo sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese. Con questo protocollo vogliamo contribuire, con analisi fondate e strumenti solidi, a costruire politiche pubbliche più eque e orientate ai bisogni reali dei territori e delle persone”.

L’Osservatorio raccoglierà e sistematizzerà dati disaggregati per genere, età, territorio e condizione socio-economica; elaborerà indicatori e studi di impatto sulle politiche pubbliche nei campi del lavoro, del welfare, dell’imprenditorialità femminile, della salute, dell’istruzione. Produrre report, policy brief e raccomandazioni sarà parte integrante delle attività, con l’intento di orientare il dibattito pubblico e il processo decisionale, coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con le priorità del G20.

“Con questo protocollo – hanno affermato le rappresentanti dell’associazione del W20 Italia – mettiamo a sistema competenze e strumenti per affrontare le disparità di genere non solo come questione sociale, ma come sfida strategica per la crescita dell’Italia e per il futuro delle giovani generazioni”.

