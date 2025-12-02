Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e l’associazione Alpini

ROMA (ITALPRESS) – Oggi il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), Sebastiano Favero, hanno siglato un Protocollo d’Intesa, che consente di promuovere nelle scuole i valori dell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato.

Inoltre, il Protocollo prevede il rilascio di un attestato di frequenza alle studentesse e agli studenti che partecipano ai Campi Scuola organizzati dall’ANA per documentare l’esperienza nel loro curriculum e per darne rilevanza durante il colloquio dell’esame di Maturità.

“Gli Alpini hanno svolto un ruolo fondamentale nella difesa della Patria e sono impegnati costantemente in azioni di volontariato. Esprimono valori importanti: solidarietà e altruismo, civismo, coraggio, senso del dovere e spirito di sacrificio, lealtà, attaccamento al territorio e alle radici della comunità, ideali patriottici. Oggi più che mai abbiamo bisogno di diffondere il loro motto fra le giovani generazioni: ‘Mettere il noi prima dell’io’”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Questo accordo è molto importante, per noi, Associazione d’arma da sempre attenta al sociale, ma, soprattutto, per i nostri ragazzi – ha sottolineato il Presidente nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero -: ci consente infatti di portare nelle scuole i nostri valori e la nostra identità, contribuendo così alla formazione di futuri cittadini che abbiano piena coscienza e consapevolezza del senso del dovere e della capacità di mettersi gratuitamente al servizio degli altri. Quello, cioè, che gli alpini della nostra Associazione fanno ogni giorno da oltre cento anni”.

