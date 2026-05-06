Nato, Rutte sente Kallas: “Abbiamo discusso della cooperazione tra la Nato e l’Unione Europea”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo discusso molte delle sfide di sicurezza che affrontiamo in tutta Europa e come la cooperazione continua tra Nato e Ue sia cruciale per affrontarle. Questo include il potenziamento della produzione di difesa, la fornitura di supporto vitale all’Ucraina e molto altro”. Così sui social il segretario generale della Nato, Marc Rutte, dopo un incontro con l’Alta rappresentante per la politica estera europea, Kaja Kallas.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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