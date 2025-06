Proteste a Los Angeles, California fa causa all’amministrazione Trump

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha detto di voler presentare una denuncia contro l’amministrazione Trump in modo da far revocare il dispiegamento della Guardia Nazionale, definita come “un atto illegale, immorale e incostituzionale”.

Il presidente repubblicano a tal proposito aveva citato in precedenza una disposizione di legge che gli consentirebbe di mobilitare le truppe federali quando c’è “una ribellione o un pericolo di ribellione contro l’autorità del governo degli Stati Uniti”. Proprio su questo punto Newsom ritiene invece che il presidente “fosse tenuto a coordinarsi” con il governatore dello Stato prima di ordinare un simile schieramento. “Metteremo alla prova questa teoria con una causa legale”, ha affermato Newsom.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)