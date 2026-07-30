Prostituzione, 9 indagati tra Brescia e Verona e un locale sequestrato

BRESCIA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza sono impegnati in una vasta operazione di polizia giudiziaria tra le province di Brescia, Mantova, Verona e Alessandria. Le forze dell'ordine stanno dando esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e a 7 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 9 persone indagate, a vario titolo, per aver promosso, costituito e partecipato a un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una casa di prostituzione, nonchè al reclutamento, allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione. Contestualmente, è stato posto sotto sequestro preventivo "impeditivo" un noto locale di Lonato del Garda (Brescia). pc/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato - Guardia di Finanza)