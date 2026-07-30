Nascondeva 300 kg di hashish nella casa vacanze, un arresto a Roma

ROMA (ITALPRESS) - Aveva preso in affitto un appartamento nella Capitale per utilizzarlo come punto di appoggio per la custodia e lo smistamento di un carico di 300 chilogrammi di sostanze stupefacenti. L'uomo, un 47enne milanese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con un "campionario itinerante" di 50 chili di hashish ed un set di valigette "termiche" imbottite con più di 2300 panetti di droga. Il valore al dettaglio della sostanza sequestrata avrebbe potuto generare proventi per circa un milione di euro. È accaduto nel quartiere Magliana, dove si è sviluppata un'indagine lampo degli investigatori della Squadra Mobile capitolina, nata da alcuni movimenti anomali del 47enne. L'uomo, infatti, dopo aver parcheggiato una utilitaria davanti all'ingresso di una attività commerciale, ha poi iniziato a vagare con un atteggiamento sospetto tra le palazzine della zona. Fermato dagli agenti per un ordinario controllo, non ha saputo fornire valide giustificazioni circa la sua presenza, in piena notte, nel quartiere. Trovato in possesso delle chiavi di accensione del veicolo, ha tentato quindi invano di allontanare ogni sospetto circa la sua riconducibilità allo stesso. La sua evidente ritrosia si è però infranta di fronte al ritrovamento, all'interno del bagagliaio della stessa auto, di una valigia contenente un carico di 60 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 48 chili. Il puzzle investigativo si è completato quando gli agenti sono risaliti ad un appartamento, collocato in uno stabile vicino, di cui l'uomo è risultato, a dispetto di quanto dichiarato, conduttore. Una volta rintracciato il proprietario della casa vacanze, i poliziotti, varcatane la soglia, si sono trovati di fronte ad una cucina "accessoriata" a base per la refrigerazione, la conservazione e la lavorazione della sostanza stupefacente. "Al fresco", all'interno di un pozzetto congelatore e del frigorifero, sono state infatti rinvenute diverse valigette di plastica e buste contenenti oltre 2300 panetti di hashish e marjuana, per un peso complessivo di circa 235 chili. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato, altresì, sequestrato materiale utile alla pesatura ed al confezionamento della predetta sostanza. Al termine degli accertamenti, per il quarantasettenne sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di elevata quantità di sostanze stupefacenti. col5/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)