Home Video News Cronaca Tg News – 29/7/2026
Tg News – 29/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ira di Trump per attacchi sui target Usa, monito a Iran - 12 indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir - Sanità, c’è il rinnovo del contratto - Accelerazione su riconoscimento facciale, protesta opposizioni - Indagini Gdf su distributori che non adeguano prezzo diesel - Grillo, nuovo attacco al M5S e a Conte – Carta identità, rinnovo per over 70 a vita - La Russa e il nodo della Legge Elettorale - Previsioni 3B Meteo 30 Luglio /gtr