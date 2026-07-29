Monica Guerritore “Ho finito un ciclo di sei chemio, è andata molto bene”

ROMA (ITALPRESS) - "Era metà aprile e ad un controllo che faccio periodicamente, uno dei valori era fuori norma. Ho immediatamente preso contatto con il mio oncologo. Pochi giorni dopo ho fatto la prima chemio, la prima di un ciclo di sei". A raccontarlo, in un video sui social, è Monica Guerritore. "Ora ho finito tutte e sei le chemio ed è andato tutto molto bene, grazie alla straordinaria capacità dei nostri medici", aggiunge. "Non era la prima volta che mi trovavo ad avere a che fare con un tumore, ma senza necessità di chemio". "Ho sentito il mio mondo solidale, vicino e li ringrazio insieme a tutti quelli che per questi quattro mesi hanno capito che c'era qualcosa, mi hanno sorriso e hanno parlato d'altro. Ho toccato con mano, in fondo, la solidarietà e l'umanità delle persone, un regalo che esiste". L'attrice ringrazia i medici e "la ricerca che sposta sempre l'asticella in avanti e ci protegge e cura". L'amore attorno "è tutto per chi subisce questo trattamento". mgg/mca1 (Fonte video: Profilo Facebook Monica Guerritore)