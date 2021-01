BARI (ITALPRESS) – “Si chiude con gli ultimi progetti che saranno presentati entro febbraio e finanziati fino ad esaurimento delle risorse il bando PIN, una misura importante a cui farà seguito un nuovo percorso per i più giovani”.

Così l’Assessore allo Sviluppo economico con delega alle Politiche Giovanili della regione Puglia Alessandro Delli Noci.

“Siamo infatti al lavoro – ha spiegato – per avviare un processo partecipativo che ha ad oggetto il nuovo programma delle politiche giovanili ‘Giovani Protagonistì. Un processo partecipativo, che intende raccogliere, attraverso incontri pubblici online e consultazioni sulla piattaforma PugliaPartecipa, le nuove esigenze e le nuove ambizioni dei giovani pugliesi.

“Rendere i giovani protagonisti – ha continuato Delli Noci – significa ascoltarli, capirne i bisogni e renderli partecipi di un processo che li riguarda direttamente. Questo percorso di partecipazione che lanceremo a breve ci consentirà di costruire nuove misure dedicate ai giovani pugliesi, anche nell’ambito della programmazione comunitaria 2021-2027”. “Fino ad allora – ha concluso l’Assessore – restano comunque disponibili per i giovani interessati ad avviare percorsi di autoimprenditorialità le misure Estrazione dei Talenti, NIDI e TecnoNIDI, nonchè la misura Luoghi Comuni per il riuso di spazi pubblici”.

