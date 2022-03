CATANZARO (ITALPRESS) – Prorogata fino al termine di marzo la possibilità per tutti i Comuni di poter accedere al bando nazionale per incrementare l’offerta degli asili nido. “Sarebbe un peccato non sfruttare quest’ennesima occasione offerta dal Pnrr, soprattutto in Calabria, dove si registra un’evidente povertà educativa legata all’infanzia. Pertanto, invitiamo tutti i Comuni della Regione ad usufruire di questa grande opportunità, prorogata ad hoc dal ministero dell’Istruzione fino al 31 marzo. La Regione Calabria ha quindi deciso di mettere a disposizione delle Amministrazioni comunali un supporto tecnico, affinchè possano essere nelle condizioni di sfruttare al meglio questa grande chance”, sottolinea la vicepresidente della Giunta, con delega all’Istruzione, Giusi Princi, con riferimento all’avviso pubblico finanziato dall’Unione Europea per far crescere l’offerta di servizi nella fascia 0-2. “Un avviso quanto mai tempestivo”, secondo il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il vicepresidente, per “potenziare a costo zero gli asili nido, una possibilità mirata a migliorare l’offerta dei servizi educativi”. Infatti, nell’ambito dell’attuazione della missione 4 del Pnrr, all’Italia sono stati assegnati 2.4 miliardi di risorse per la realizzazione di servizi integrativi (comprese le sezioni primavera) e di nuovi spazi e per la messa in sicurezza delle strutture già esistenti. Un avviso a cui possono rispondere tutti i comuni, che potranno presentare le candidature fino al 31 marzo 2022, approfittando della proroga dei termini di scadenza. Le modalità di inoltro delle candidature sono indicate nell’avviso pubblico, consultabile accedendo al link del portale del ministero dell’istruzione dedicato al Pnrr: https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/.

“La Regione vuole fare la sua parte in modo concreto – conclude Princi – mettendo a disposizione delle Amministrazioni comunali interessate al bando attraverso la competenza dell’ingegnere Ambrogio Mascherpa del Dipartimento Istruzione, tramite contatto telefonico 0961856945 o tramite email a.mascherpa@regione.calabria.it, disponibile a fornire il necessario supporto tecnico”.

(ITALPRESS).

