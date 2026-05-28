Continuità aerea, la Regione Sardegna richiama Aeroitalia sugli obblighi OSP

CAGLIARI (ITALPRESS) – Si è svolto questo pomeriggio, negli uffici dell’Assessorato regionale dei Trasporti, il Comitato di monitoraggio sulla continuità territoriale aerea convocato dall’assessora Barbara Manca per fare il punto sull’andamento del servizio in regime di Oneri di servizio pubblico (OSP) e sulle principali criticità rilevate nel corso delle ultime settimane. Nel corso della riunione, alla presenza dei rappresentanti di Aeroitalia ed Enac, la Regione ha evidenziato in particolare le problematiche legate alle cancellazioni dei voli e alle riduzioni di capacità operate senza preventiva autorizzazione regionale. L’Assessorato ha ribadito alla compagnia la necessità di un rigoroso rispetto degli obblighi previsti dal decreto ministeriale, ricordando che la continuità territoriale rappresenta un servizio pubblico essenziale finalizzato a garantire ai cittadini sardi la certezza dello spostamento. “La Regione sta monitorando con estrema attenzione l’andamento del servizio e le eventuali criticità operative”, dichiara l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca. “Abbiamo evidenziato alla compagnia le problematiche emerse e chiesto un pieno allineamento rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale. Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini un servizio efficiente, stabile e coerente con la funzione pubblica della continuità territoriale”. Nel corso del Comitato la Regione ha inoltre ricordato che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal servizio comporterà, nelle modalità e nei tempi previsti dal decreto ministeriale, l’applicazione delle penali.

Durante l’incontro si è fatto anche il punto sulle attività di miglioramento del servizio previste dal nuovo modello di continuità territoriale. Aeroitalia ha confermato di essere al lavoro per adempiere alle richieste avanzate dalla Regione. Sono state inoltre affrontate le questioni relative all’adeguamento dell’offerta nei periodi di maggiore richiesta, all’attivazione dei voli aggiuntivi previsti dal nuovo decreto e alle interlocuzioni tecniche in corso tra Regione e compagnia per il miglioramento delle procedure di monitoraggio e gestione del servizio. “La continuità territoriale non è un semplice collegamento aereo”, conclude l’assessora Manca. “È uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità dei sardi e proprio per questo continueremo a svolgere un monitoraggio costante, nell’interesse esclusivo dei cittadini e della qualità del servizio”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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