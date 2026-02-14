MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara di domenica 15 febbraio:
09:05 – 12:05 Curling Fase a gironi U: Italia-Norvegia Cortina Curling Olympic Stadium Sebastiano
ARMAN-Mattia GIOVANELLA-Amos MOSANER-Alberto PIMPINI- Joel Thierry RETORNAZ
10:00 – 11:00 Bob Monobob D – Heat 1 Cortina Sliding Centre
Giada ANDREUTTI-Simona DE SILVESTRO
10:00 – 12:30 Sci Alpino Slalom Gigante D – 1a manche Tofane Alpine Skiing Centre
Federica BRIGNONE-Lara DELLA MEA-Sofia GOGGIA-Asja ZENERE
10:15 – 12:20 Snowboard Slopestyle U – Qualificazioni Livigno Snow Park Ian MATTEOLI
11:15 – 12:00 Biathlon Pursuit U Anterselva Biathlon Arena
Tommaso GIACOMEL-Lukas HOFER-Nicola ROMANIN
11:50 – 12:50 Bob Monobob D – Heat 2 Cortina Sliding Centre
Giada ANDREUTTI-Simona DE SILVESTRO
12:00 – 13:55 Sci di fondo Staffetta U Tesero Cross-Country Skiing Stadium Elia BARP-Martino CAROLLO-Davide GRAZ-Federico PELLEGRINO
13:30 – 15:10 Sci Alpino Slalom Gigante D – 2a manche Tofane Alpine Skiing Centre
13:45 – 14:10 Snowboard Snowboard Cross Squadra Mista – Quarti di finale Livigno Snow Park
Sofia GROBLECHNER-Michela MOIOLI-Lorenzo SOMMARIVA-Omar VISINTIN
14:05 – 17:05 Curling Fase a gironi D: Italia-Danimarca Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-Elena Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI
14:15 – 14:30 Snowboard Snowboard Cross Squadra Mista – Semifinali Livigno Snow Park
14:15 – 16:15 Snowboard Slopestyle D – Qualificazioni Livigno Snow Park Marilù POLUZZI
14:35 – 15:00 Snowboard Snowboard Cross Squadra Mista – Finali Livigno Snow Park
14:45 – 15:50 Biathlon Pursuit D Anterselva Biathlon Arena
Hannah AUCHENTALLER-Michela CARRARA-Lisa VITTOZZI-Dorothea WIERER
16:00 – 16:50 Pattinaggio di velocità Team Pursuit U – Quarti di finale Milano Ice Park
Davide GHIOTTO-Andrea GIOVANNINI-Michele MALFATTI
17:03 – 17:55 Pattinaggio di velocità 500 m D Milano Ice Park
Serena PERGHER
18:00 – 20:00 Skeleton Squadra Mista Cortina Sliding Centre
18:45 – 20:50 Salto con gli sci Trampolino LH Individuale D Predazzo Ski Jumping Stadium
Jessica MALSINER-Annika SIEFF-Martina ZANITZER
19:05 – 22:05 Curling Fase a gironi U: Italia-Repubblica Ceca Cortina Curling Olympic Stadium
Sebastiano ARMAN-Mattia GIOVANELLA-Amos MOSANERAlberto PIMPINI Joel Thierry RETORNAZ
19:30 – 21:45 Freestyle Big Air U – Qualificazioni Livigno Snow Park Miro TABANELLI
19:45 – 22:55 Pattinaggio di figura Corto Coppie Artistico Milano Ice Skating Arena Filippo
AMBROSINI-Sara CONTIRebecca GHILARDI-Niccolò MACII
