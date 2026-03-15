Parsons “Le mie Paralimpiadi preferite dal 2017”. Malagò “Numeri record che dicono tutto, le parole stanno a zero”

Mandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16733982fr) Giovanni Malago, President of the Milano Cortina 2026 Organizing Committee, Andrew Parsons, President of the International Paralympic Committee, event photo, Opening Ceremony in Verona of Paralympic Winter Games 2025-26 in Milano Cortina, Italy, 2026-03-06, Photo Credit: action press Toni Grases Milano Cortina 2026 Paralympic Games Opening Ceremony, Verona, Italy - 06 Mar 2026

CORTINA (ITALPRESS) – “Le parole stanno a zero, i numeri dicono tutto. Da qualsiasi punto di vista li girate, sono numeri record. Sono felice più che mai dei risultati dell’Italia, per una legge non scritta se sei una nazione leader a livello sportivo, puoi essere il più bravo di tutti a creare un sistema apprezzato, ma se non vinci c’è meno entusiasmo, c’è sempre uno sfondo agrodolce, qualche polemica dovuta ai risultati”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò durante l’ultimo media briefing delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

“Sono stati dei Giochi fantastici, dal 2017 sono state le mie Paralimpiadi preferite per diversi motivi”. Così, invece, il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons. “A Losanna, quando sono stati assegnati i Giochi c’era grande entusiasmo rimasto fino ad oggi. Ci sono stati ostacoli da superare, ma avete organizzato dei Giochi fantastici”.

“Il nostro obiettivo è sempre quello di proteggere gli atleti dalle influenze politiche, ogni due anni, sia in inverno che in estate, il loro compito è quello di stare sotto i riflettori, non è giusto che vengano messi in ombra dalla politica. L’IPC è un’organizzazione democratica, ogni decisione viene presa dalla nostra assemblea, ma all’interno ci sono anche diversi punti di vista. Lo sport dovrebbe essere un movimento per tutti, inclusivo, accessibile, nessuno dovrebbe pagare per le azioni degli altri. L’idea è sempre stata proteggere l’esperienza degli atleti”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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