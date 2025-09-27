Programma INDEX, Locatelli a Tokyo “Essenziale investire nei giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera a Tokyo, con il presidente della Fish Vincenzo Falabella e il Presidente della Fand Nazaro Pagano, ho partecipato al ricevimento organizzato per i giovani italiani, giapponesi, francesi e tedeschi del programma INDEX, promosso dall’Ufficio di Gabinetto del Giappone. Impegno, curiosità e voglia di costruire legami autentici attraverso lo scambio di idee su disabilità, inclusione e partecipazione. Un bellissimo momento di incontro e condivisione che conferma quanto sia essenziale investire nei giovani per far emergere e promuovere sempre più prospettive nuove e condivise”. Lo scrive su Facebook Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità.

“Un grazie di cuore a tutti i ragazzi italiani che hanno partecipato a questo scambio, visitando servizi e centri di eccellenza giapponesi e che porteranno questa esperienza nel cuore – aggiunge -. Grazie al Governo giapponese e a tutti i ragazzi che sono stati protagonisti di questo percorso”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).