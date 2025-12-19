Professionisti sanitari a Governo “Via vincolo esclusività, introdurre Flat Tax”

ROMA (ITALPRESS) - L'abolizione del vincolo di esclusività e l'adeguamento della tassazione al 5% degli straordinari. Sono le principali richieste avanzate al Governo dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), per i lavoratori delle 18 categorie rappresentate. mec/fsc/sat/gsl