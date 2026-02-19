Professioni sanitarie, torna l’onorificenza “Quotidianità Straordinaria” con la sua terza edizione

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato del 20 febbraio 2026, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio propone l’onorificenza “Quotidianità Straordinaria: Storie di Professionisti Sanitari”, giunta alla sua terza edizione.

La ricorrenza, che negli anni precedenti ha visto la premiazione degli iscritti all’Ordine che si sono distinti per la crescita della Professione, l’impegno umanitario, i progetti messi in campo e il contributo alla ricerca scientifica, si incentra quest’anno sul tema del dono, valorizzando i gesti che vanno oltre l’impegno già straordinario che tutti i Professionisti Sanitari profondono ogni giorno.

“È ormai il terzo anno che riproponiamo questa celebrazione dichiara Diego Catania, Presidente dell’Ordine -. Mettere in luce le storie dei colleghi virtuosi è un modo per ricordare alla società che il nostro SSN ha un patrimonio inestimabile, troppo spesso dato per scontato, rappresentato dai professionisti e dalle loro competenze. Nel caso degli Ordini TSRM e PSTRP, parliamo di ben 19 profili attivi nell’area sanitaria tecnica, della riabilitazione e della prevenzione: una vera e propria forza propulsiva per il sistema salute, dai poli ospedalieri a quelli territoriali, dalle residenze per i più fragili al domicilio dei pazienti: dove c’è una domanda di cura, c’è anche un professionista sanitario”.

Quest’anno, a fregiarsi dell’onorificenza sono Maria Grazia Alloisio, Anna Maria Gasbarre e Maria Grazia Pisoni. Maria Grazia Alloisio, Assistente Sanitaria, dimostra un impegno incessante nella tutela della salute pubblica e nel miglioramento continuo della professione. Il suo approccio, fondato su un concetto di salute inteso in senso olistico, l’ha portata a elaborare progettualità avanzate che hanno influenzato positivamente il panorama della prevenzione e dell’educazione alla salute. La sua opera non si è limitata all’ambito professionale, ma si è estesa anche al settore del volontariato e del terzo settore, dove ha saputo offrire idee innovative e supporto concreto. A coronamento di una carriera esemplare, ha inoltre lasciato un prezioso contributo alla comunità professionale attraverso la pubblicazione del libro “Essere assistenti sanitari. Guida alla professione”, un’opera che rappresenta una risorsa fondamentale per chiunque desideri comprendere a fondo questa disciplina. La Dott.ssa Anna Maria Gasbarre, Tecnico Audiometrista, si distingue per una competenza tecnica rigorosa.

Le sue esperienze in audiologia infantile e nella gestione degli impianti cocleari la pongono di fronte a sfide cliniche e umane di altissima complessità, e la sua capacità di gestire pazienti così piccoli testimonia una grande empatia. Attraverso la collaborazione con l’associazione “Ascolta e Vivi”, ha messo le proprie competenze a disposizione della Kibarani School for the Deaf in Kenya. Nonostante l’intensa attività professionale e di volontariato, la Dott.ssa Gasbarre mantiene un costante impegno nell’aggiornamento culturale e nella formazione universitaria, dettato dalla volontà di offrire ai propri pazienti le soluzioni tecnologiche e metodologiche più all’avanguardia. La sua vita professionale è la testimonianza di come l’alta specializzazione possa davvero cambiare il mondo, un “decibel” alla volta. Maria Grazia Pisoni, Educatrice Professionale, riveste un ruolo attivo nella tutela della salute mentale, affiancando il lavoro quotidiano a iniziative di sensibilizzazione sul territorio. È responsabile scientifico del Progetto Innovativo regionale “Lavoro di rete e inclusione sociale e lavorativa insieme all’Esperto in Supporto tra Pari (ESP)” e membro del Gruppo ProESP Lombardia, incentrato sul ruolo dell’ESP e sulla volontà di porre il sapere esperienziale al centro del percorso riabilitativo. Instancabile nel diffondere una cultura dell’inclusione e un approccio orientato alla recovery, ha pubblicato alcuni testi che valorizzano il ruolo dell’ESP (“ESP in cammino”, “1+1 fa 3”).

Da quattro anni promuove nel legnanese l’evento “Sem minga matt”, per parlare di salute mentale attraverso musica, arte e laboratori. “Nella presente edizione le candidature, prima inviate unicamente dalle Commissioni d’Albo dell’Ordine, sono state aperte a tutti gli iscritti” precisa il Presidente. “L’entusiastica adesione da parte dei professionisti, che hanno candidato numerosi colleghi e figure di riferimento del loro percorso formativo e lavorativo, testimonia che c’è un grande bisogno di raccontare, sì, ma anche di raccontarsi. Creare momenti di condivisione può essere un modo, uno dei tanti, per superare il senso di stress e isolamento vissuto sul luogo di lavoro, e per costruire una narrazione diversa non solo della sanità, ma anche di tutte le figure che la compongono: professioni che si distinguono per competenza, per grado di specializzazione e per la capacità di offrire cure di alto livello in condizioni spesso difficili e sfidanti”.

